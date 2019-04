87-Jähriger stirbt an Verletzungen nach Verkehrsunfall auf Mallorca

Ein 87-jähriger Mann, der am 6. April in Felanitx von einem Auto angefahren worden war, ist am Montag (23.4.) im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca den Verletzungen erlegen.

Der Unfall ereignete sich auf einer Straße im Ort Felanitx im Osten von Mallorca. Ein Pkw-Fahrer übersah den Mann, als er langsam rückwärts fuhr. Verletzt wurde der 87-jährige Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Über die Ostertage verschlechterte sich der Zustand. Am Ostermontag verstarb er. /tg