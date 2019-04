Die Sonne ist zurück auf Mallorca

Sie ist wieder da. Endlich strahlt nach den stürmischen und grauen Osterfeiertagen die Sonne wieder über Mallorca. Ganz klar war der Himmel am Dienstag (23.4.) zwar nicht, die Sonne hat sich trotzdem durchgekämpft. Aus Westen und Nordwesten weht ein mittelstarker Wind.

Für die Küsten im Süden von Mallorca hat der spanische Wetterdienst Aemet am Dienstag (23.4.) ab 18 Uhr bis Mittwochmorgen (24.3.) um 5 Uhr die Warnstufe Gelb ausgerufen. Es windet aus Südwesten, teilweise schlagen drei Meter hohe Wellen auf. Halten Sie also etwas Abstand zur Küste!

In Sa Pobla erreichen die Temperaturen am Dienstag (23.4.) 23 Grad. Die Palmesanos und Touristen, die in der Balearen-Hauptstadt unterwegs sind, dürfen sich zumindest über 20 Grad freuen.

Am Mittwoch (24.3.) sinken die Höchsttemperaturen leicht, in Palma de Mallorca und Felanitx auf 19 Grad, in Sa Pobla auf 22 Grad. Ab 6 Uhr morgens ist es dann überall auf der Insel wieder ruhig, es herrscht keine Warnstufe mehr. Strandspaziergänge, auch im Süden Mallorcas, sind also wieder guten Gewissens möglich. Viel Spaß in der Sonne! /sw