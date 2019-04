60.000 Euro Geldbuße für Post auf Mallorca

Die spanische Wettbewerbsbehörde hat die Post abgestraft, weil sie die Zustellung in Palmas Viertel Bellavista eingestellt hatte. Correos muss eine Geldbuße in Höhe von 60.000 Euro zahlen, wie am Freitag (26.4.) bekannt wurde.

Die Zustellung war zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 eingestellt worden. Die Anwohner mussten stattdessen eine Postfiliale aufsuchen,um ihre Korrespondenz abzuholen. Da dies nicht bei der Wettbewerbsbehörde angemeldet worden sei, habe Correos gegen das spanische Postgesetz verstoßen, heißt es.

Unklar ist, ob Correos gegen die Geldbuße vor Gericht ziehen wird. In den vergangenen Jahren hatte die Post auf Mallorca in mehreren Siedlungen, in denen die Häuser weiter auseinander liegen, die Zustellung eingestellt, stattdessen wird die Post in Sammelbriefkästen abgeliefert. /ff