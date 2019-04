Messerstecherei nach Autounfall in Palma de Mallorca

Am Freitagabend (26.4.) sind zwei Autos in der Carrer d'Aragó zusammengestoßen. Die beteiligen jungen Männer wurden nur leicht verletzt, gerieten jedoch in Streit.

Es kam zu einer Schlägerei, bei dem ein Mann bewusstlos geschlagen wurde. Ein anderer zog ein Messer und stach einem Opfer dreimal ins Bein. Der Verletzte flüchtete sich in einen nahegelegenen Supermarkt, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Offensichtlich hatte ein dritter Wagen angehalten, um den Streit zu schlichten. Die Polizei sucht noch nach einigen der Beteiligten. /lk