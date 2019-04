Das schöne Wetter ist zurück auf Mallorca

Palma Boat Show (bis 1. Mai), Biermesse im Parc de la Mar (bis 5. Mai) und der Bierkönig feiert an diesem Wochenende sein Opening: Es ist einiges los auf der Ferieninsel. Gut, dass dabei auch das Wetter mitspielt.

Am Samstag werden in Palma Temperaturen bis zu 22 Grad erreicht, in Portocolom 21 Grad, es scheint die Sonne und nur vereinzelt werden Wolken erwartet. Dabei weht eine leichte Brise. Nachts kühlt es ein wenig ab, in Palma soll es 7 Grad warm werden, in Portocolom 12 Grad.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Auch der Sonntag soll sonnig werden, vereinzelt wird mit einigen Wolken zu rechnen sein. Die Temperaturen bleiben weitestgehend gleich. /lk