So wird das Wetter auf Mallorca zum Wochenstart

Das Wochenende war auf der Insel zumindest in Palma de Mallorca recht sonnig mit bis zu 21 Grad. Es wehte teils ein böiger Wind aus dem Osten und Südosten. Der Wind wird auch am Montag (29.4.) weiter böig über die Insel wehen.

Morgens ist es wechselhaft bewölkt, am Nachmittag muss sogar vereinzelt mit Niederschlägen gerechnet werden. Es ist nicht mehr ganz so warm, wie noch am Sonntag. In Palma 19 Grad, nachts 7 Grad. Portocolom 18 Grad, nachts 11 Grad. In Lluc 17 Grad, dann 5 Grad.

