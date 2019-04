Polizei schnappt Mitglied der Rolex-Bande auf frischer Tat

Die Rolex-Banden sind wieder auf Mallorca aktiv. Der Polizei gelang es am Donnerstag (25.4.), ein Mitglied einer Bande festzunehmen, die sich auf den Diebstahl von Luxusuhren spezialisiert hat.

Wie am Dienstag (30.4.) in einer Pressemitteilung bekannt wurde, hatte es der Dieb auf eine Rolex von einem Minderjährigen abgesehen. Der Junge saß auf einer Bank auf der Plaza de las Tortugas im Zentrum von Palma de Mallorca. Der Dieb schlich sich von hinten an und versuchte, dem Jungen die Uhr vom Arm zu reißen. Der Vater des Jungen verhinderte dies. Bei der Uhr handelte es sich um eine Audemars Piaguet im Wert von 20.000 Euro.

Daraufhin floh der Mann auf einem Motorroller, den ein Komplize fuhr. Zufällig war eine Motorradstreife der Polizei zugegen und nahm die Verfolgung auf. Auf der Vía Roma ließen die Gauner den Roller stehen und flohen weiter zu Fuß. Der Polizei gelang es, den Fahrer festzunehmen.

Bei ihm handelt es sich um einen 46-jährigen Italiener aus Neapel. Die Polizisten gehen von einer Verbindung der Rolex-Bande auf Mallorca mit der italienischen Comorra aus, der Mafia Neapels.

Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten einen Schlüssel, welcher wohl zur Wohnung der Diebe gehört. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Wohnung. Wer den Schlüssel identifizieren kann, soll sich per Telefon an 971-22 52 82 wenden. Der Schlüssel trägt die Inschrift "G7". /rp