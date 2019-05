Falscher Gasmann auf Mallorca zu Haftstrafe verurteilt

Das Strafgericht Palma de Mallorca hat am Dienstag (30.4.) einen 32-Jährigen verurteilt, der gestanden hatte, sich an Wohnungstüren als falscher Gasmann ausgegeben und die Bewohner bestohlen zu haben. Die Straftaten spielten sich im Sommer 2013 in der Balearen-Hauptstadt ab.

Verurteilt wurde der 32-Jährige wegen zweifachem Raub. Als falscher Gasmann verschaffte er sich am 26. August 2013 Zutritt in eine Wohnung im Carrer Jeroni Antich und stahl Schmuck im Wert von 400 Euro. Am nächsten Tag hatte er zunächst weniger Glück. Eine Frau im Carrer Pintor Carlotta wollte ihn nicht reinlassen. Da verschaffte er sich per Gewalt Zugang und nahm ebenfalls Wertgegenstände mit.

Das Gericht verurteilte den Mann zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis. Außerdem wird der Täter argentinischer Staatsbürgerschaft des Landes verwiesen und darf fünf Jahre lang nicht nach Spanien einreisen. /tg