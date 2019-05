Neuer Parkplatz am Es Trenc auf Mallorca ab Juni in Betrieb

Der neue Parkplatz am Naturstrand Es Trenc im Süden von Mallorca geht voraussichtlich ab Juni in Betrieb. Das hat der Gemeinderat von Campos am Dienstag (30.4.) beschlossen. Ein Abkommen mit der balearischen Landesregierung sieht vor, dass sich die Kommune vier Jahre lang um den Platz kümmert, der derzeit noch hergerichtet wird und Platz für knapp 500 Fahrzeuge bieten soll.

Erst, wenn der Parkplatz in Betrieb sei, werde man die derzeit noch bestehende Kurzparkzone (ORA) entlang der Zufahrtsstraße entfernen, erklärte Bürgermeister Sebastià Sagreras (Volkspartei, PP). Dann soll auch ein neuer Fußgängerweg von dem neuen Parkplatz zum Strand führen. Auf der rund einen Kilometer langen Strecke zwischen Parkplatz und Strand soll zudem ein Shuttle-Bus verkehren. Betrieben werden soll der kostenpflichtige Parkplatz von einer Konzessionsfirma, die Ausschreibung werde gerade vorbereitet.

Das Kooperationsabkommen hatten das balearische Umweltministerium und die Gemeinde Campos vor knapp zwei Wochen verabredet. Es regelt neben der Verwaltung des Parkplatzes auch die Zusammenarbeit in dem Naturschutzgebiet.

Der von Dünen umgebene Es Trenc steht seit 2017 unter strengem Naturschutz. Seitdem wird über die Neuregelung der Parkmöglichkeiten gerangelt. Insgesamt will die Balearen-Regierung das Verkehrsaufkommen deutlich senken. Stattdessen gibt es seit einigen Jahren einen Shuttle-Bus, der es Badegästen ermöglicht, den Wagen in Sa Ràpita abzustellen.

Statt der früher 1.500 zum Teil illegalen Parkplätze stehen den Besuchern ab 2019 wohl knapp 900 Parkmöglichkeiten zur Verfügung: 500 an dem neu zu bauenden Parkplatz sowie 400 auf dem privaten Parkplatz Tirapèl (auf dem früher bis zu 1.000 Autos parkten). /ff