Can Picafort streitet um Pool an der Strandpromenade

Ein Pool direkt neben dem Meer. Anwohner haben sich an den Anblick gewöhnt. Foto: Gob

Ein Pool an der Küstenpromenade von Can Picafort erhitzt die Gemüter an der Nordküste von Mallorca. Joan Monjo, Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Santa Margalida, stellte fest, dass sich das Becken auf öffentlichem Grund befindet und forderte die Küstenbehörde auf, sich der Sache anzunehmen. Zuvor hatten Umweltschützer des Gob gefordert, das Becken zurückzubauen.

Der Pool gehörte früher zum Hotel Mar y Paz. Inzwischen hat ihn ein Restaurant-Betreiber übernommen. Anwohner, die das Becken offenbar nicht missen wollen, wetterten gegen die Umweltschützer. In den sozialen Netzwerken tobt der Streit darüber, was aus dem Pool werden soll, der anscheinend täglich mit frischem Meerwasser gefüllt wird. /tg