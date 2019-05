800.000 Euro Geldbußen für Bauherren illegaler Gebäude auf Mallorca

Bauherren illegaler Gebäude auf Mallorca müssen weitere Geldbußen in Höhe von mehr als 800.000 Euro zahlen. Das hat der Verwaltungsrat der zuständigen Behörde der Inselrats, der Agència de Defensa de Territori (ADT), am Donnerstag (2.5.) beschlossen. Die Strafen beziehen sich auf Gebäude in den Gemeinden Algaida, ses Salines, Puigpunyent und Montuïri, wie die Behörde per Twitter mitteilt.

Beschlossen wurden in der Sitzung des Weiteren zwölf neue Abrissbescheide für illegale Gebäude in zehn Gemeinden auf Mallorca, nämlich Algaida, Montuïri, ses Salines, Puigpunyent, Marratxí, Lloret, Campos, Llubí, Andratx und Inca.

Die höchste Strafe von 345.000 Euro entfällt auf ein einstöckiges Gebäude mit 225 Quadratmetern Wohnfläche in der Gemeinde Montuïri. Der Besitzer hat nun zwei Monate Zeit, um ein Abrissprojekt oder eine Baugenehmigung vorzulegen.

Zuletzt musste ein Teil eines Wohngebäudes in der Gemeinde Algaida zurückgebaut werden. Der Inselrat geht seit einigen Jahren mit harter Hand gegen illegal errichtete Immobilien vor, die Zahl der Abrisse ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt.

