Die Fahrer der Urlauber-Busse auf Mallorca drohen mit Streik

Die Fahrer der Urlauber-Busse zwischen Flughafen und Hotels auf Mallorca drohen mit Streik in der beginnenden Hochsaison. Das kündigten am Donnerstag (2.5.) die Vertreter der Gewerkschaftsdachverbände CC.OO. und UGT an. Sollten die Verhandlungen um Lohnerhöhung nicht in Gang kommen, werde man ab Ende Mai stundenweise die Arbeit niederlegen und ab Juni schließlich zum Streik aufrufen.

Grund seien die festgefahrenen Verhandlungen im Tarifstreit. Bei einem Treffen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern seien die Unternehmensvertreter gar nicht erschienen, hieß es. Sie hätten sich allein durch den Vorsitzenden des Branchenverbands vertreten lassen. Die Busfahrer fordern für die kommenden drei Jahre eine Lohnerhöhung von insgesamt 15 Prozent. Die Arbeitgeber hätten bislang keinen konkreten Gegenvorschlag gemacht. /tg