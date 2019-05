Leichter Temperaturabfall auf Mallorca zum Wochenende hin

Das haben wir alle wohl schon häufiger erlebt: Kaum haben wir frei, wird das Wetter zum Wochenende hin schlechter und die Temperaturen fallen ab.

Der Freitag (3.5.) startete sonnig aber wolkenreich. Am Nachmittag und Abend kann es in einigen Teilen der Insel leichte Niederschläge geben. Die Temperaturen erreichen in Palma de Mallorca 22 Grad und in Felanitx und Sa Pobla 20 Grad. Aus Nordosten weht eine frische Brise.

Am Samstag (4.5.) gibt es ebenfalls einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen fallen im Vergleich zum Vortag etwas ab. In Palma de Mallorca sollen Höchstwerte von 18 Grad erreicht werden, 19 Grad werden es in Felanitx und in Sa Pobla. Der Wind bläst an diesem Tag von Norden her und dreht sich in Richtung Südwesten.

Wassertemperaturen von 16 Grad in Cala Major reichen am Samstag (4.5.) zumindest für ein angenehmes Fußbad. Wer sich traut, kann sich auch ganz ins Meer stürzen.

In der Nacht zum Sonntag (5.5.) wird's frisch. In Palma und Sa Pobla kühlen die Temperaturen auf 8 Grad ab, in Felanitx und Lluc sogar auf 6 Grad. Denken Sie also an eine Jacke, wenn Sie nachts unterwegs sind.

Für Sonntag (5.5.) hat der spanische Wetterdienst Aemet noch keine Temperatur-Werte herausgegeben, dafür aber im Norden und Nordwesten sowie in den nördlichen Gebieten der Sierra die Warnstufe Gelb. Der Wind weht aus Norden mit 80 Stundenkilometern. An den Küsten kommt es bei Windstärke 7 zu drei Meter hohen Wellen. Beim Spaziergang an der Promenade am Sonntag also gegebenenfalls etwas Abstand zum Meer halten. Ab 18 Uhr besteht dann keine Warnstufe mehr. /sw