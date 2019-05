Llucmajor will verlassene Autos von den Straßen entfernen

Llucmajor will die Straßen an der Playa de Palma und den übrigen Ortsteilen von verlassenen Fahrzeugen befreien. Bei einer Prüfung hatte die Ortspolizei der Gemeinde auf der Insel Mallorca 73 ungenutzte Fahrzeuge gezählt, die überwiegend an den Straßen im Küstenortsteil Arenal stehen. Die Fahrzeughalter sind aufgerufen, ihre Autos zu entfernen. Ansonsten werden die häufig schrottreifen Pkw kostenpflichtig abgeschleppt.

Wer die Aufforderung ignoriert, wird ordentlich zur Kasse gebeten. Neben dem Abschleppdienst von 85 Euro, fallen zusätzlich ein Bußgeld von 200 Euro wegen unerlaubten Abstellens des Fahrzeugs plus 10 Euro pro Tag Aufbewahrungsgebühr auf dem städtischen Autohof an. Im Wiederholungsfall kann die Geldbuße auch deutlich höher ausfallen. /tg