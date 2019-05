Sicherheitsangestellte am Flughafen Mallorca stirbt nach Gerangel mit Urlauber

Eine Sicherheitsangestellte am Flughafen von Mallorca ist verstorben, nachdem sie vor einigen Tagen von einem Urlauber angegangen worden war. Die 66-Jährige habe einen Stoß erhalten, sei zu Boden gestürzt und habe sich dabei die Hüfte gebrochen, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (3.5.). Der Tod wenige Tage später sei die Folge von Herzversagen gewesen.

Zu dem Zwischenfall kam es demnach am vergangenen Wochenende. Die Frau, die kurz vor der Pensionierung stand, kontrollierte die Passagierströme im Ankunftsbereich, als ein Urlauber, der den Bereich der Gepäckbänder verlassen hatte, dorthin zurückkehren wollte. Die Angestellte erklärte, dass dies nicht möglich sei. Daraufhin kam es laut "Diario de Mallorca" zu einem Gerangel, und die Frau stürzte in Folge eines Stoßes zu Boden.

Die Angestellte, die unter den Mitarbeitern des Flughafens weithin bekannt ist, wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Palma gebracht und operiert. In der Nacht auf Freitag sei sie in Folge von Herzversagen gestorben. /ff