Es Trenc bekommt 3 Millionen Euro öffentlicher Gelder

Einnahmen aus der Touristensteuer sollen in das Naturschutzgebiet Es Trenc fließen Foto: Guillem Bosch

Gute Nachrichten für Es Trenc: Für die Instandhaltung der Dünenlandschaft hinter dem beliebten Mallorca-Strand sollen 3 Millionen Euro öffentliche Gelder locker gemacht werden. Das hat jetzt die balearische Landesregierung bekannt gegeben.

Wie Umweltminister Vicenç Vidal am Donnerstag (2.5.) erklärte, soll das Es-Trenc-Hinterland vor allem als Naturschutzgebiet mehr Wertschätzung erfahren. Für rund 1,2 Millionen Euro wolle man sowohl die natürlichen, als auch die kulturellen und ethnologischen Elemente des Naturparks besser aufeinander abstimmen. Auch Personalkosten sollen von dem jetzt verabschiedeten Budgetplan (PAE) gedeckt werden.

Unterstützung erfährt das Naturschutzgebiet zusätzlich durch Einnahmen der Touristensteuer (MZ berichtete). Teile der Abgaben, die Urlauber pro Übernachtung auf der Insel abführen, sollen in ein neues Besucherzentrum fließen, in dem sich Interessierte über die Vielfalt und die Besonderheiten der Flora und Fauna informieren können, sowie in Maßnahmen, die der Instandhaltung und Verbesserung des natürlichen Lebensraums der Tiere und Pflanzen dienen.

Die Landesregierung hatte die 120.000 Hektar rund um den beliebten Strand Es Trenc im Süden von Mallorca im Juni 2016 zum Naturschutzgebiet ausgerufen. /somo