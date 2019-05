Badeverbot an Stadtstränden von Palma de Mallorca

Der Regen vom Freitag (3.5.) hat erwartungsgemäß wieder die veraltete Kanalisation von Palma de Mallorca überlastet und zu Badeverboten geführt. Am Samstagmorgen wurde an den Stadtstränden Can Pere Antoni und Ciutat Jardí die rote Flagge gehisst, nachdem offenbar mit Abwasser vermischtes Regenwasser ins Meer geflossen war.

Bei dem Badeverbot handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, bis die Resultate der Wasserproben vorlägen, heißt es bei der Stadtverwaltung von Palma. Zu den Problemen kam es an den Pumpstationen von Baluard und am Sturzbach Gros.

Die Probleme mit der überlasteten Kanalisation will die Stadtverwaltung mit Investitionen angehen, geplant ist die Erweiterung der veralteten Kläranlage sowie die Verlegung neuer Rohre. Vor wenigen Wochen wurde mit ersten Arbeiten begonnen, sie sollen insgesamt anderthalb Jahre dauern und 22,6 Millionen Euro kosten.

