Im Lauf der neuen Woche bahnt sich der Mallorca-Sommer an

Can Pastilla am Sonntagnachmittag.

Can Pastilla am Sonntagnachmittag. Foto: MZ-Livecam

Zumeist sonnig startet Mallorca in die neue Woche, nur ab und zu verdecken Wolken den blauen Himmel über der Insel. Der Wind weht aber zum Teil weiter kräftig, und an der Nordostküste von Mallorca gilt am Montag (6.5.) in der ersten Tageshälfte noch die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen.

Die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad im Inselinnern, in Palma de Mallorca werden bis zu 20 Grad erwartet, in der Tramuntana 18 Grad. Nachts wird es ortsweise recht frisch, die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad, in der Tramuntana bei nur 4 Grad.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Der Sommer kommt laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet dann erst im Laufe der Woche in Schwung. Am Dienstag steigen die Temperaturen zwar etwas an, es ziehen aber im Tagesverlauf mehr Wolken auf. Ortsweise ist Nebel möglich.

Ab Mittwoch (8.5.) klettern dann die Höchsttemperaturen bei meist sonnigem Wetter, zunächst auf bis zu 24 Grad, am Freitag dann auf 25 Grad, und am kommenden Wochenende werden dann voraussichtlich bis zu 27 Grad erreicht. /ff