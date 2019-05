Arbeitslosigkeit auf Mallorca nimmt wieder ein bisschen ab

Ungefähr so viele Menschen, wie die Wartburgstadt Eisenach Einwohner hat, waren im April auf den Balearen-Inseln ohne Arbeit: 44.730 Personen und damit 1,96 Prozent weniger als im April des vergangenen Jahres. Der Rückgang im Vergleich zum März 2019 war mit 18,3 Prozent und insgesamt 10.031 Arbeitslosen weniger natürlich deutlich signifikanter, erklärt sich aber vor allem dadurch, dass Ostern in diesem Jahr in den April fiel. Die Zahlen stammen vom staatlichen Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Spanienweit ging die Zahl der Erwerbslosen im April um 172.302 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Derzeit sind in Spanien 3.163.566 Menschen ohne Arbeit. Vor allem im Dienstleistungssektor ging die Zahl der Menschen ohne Job deutlich zurück. Der einzige Bereich, in dem die Arbeitslosigkeit anstieg, war in der Baubranche. /jk