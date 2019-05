Polizei schließt Hafenclub in Molinar

Erstmal wird man keine Paella mehr am Hafen Molinar essen können.

Erstmal wird man keine Paella mehr am Hafen Molinar essen können. Foto: DM

Beamte der Hafenpolizei haben am Montagmittag (6.5.) den Hafenclub in Molinar in Palma de Mallorca geschlossen. Das Gebäude sei wegen der Restaurierungsarbeiten ein Sicherheitsrisiko für Angestellte und Gäste des beliebten Restaurants.

Der Betreiber hatte trotz der Bauarbeiten eine Sondergenehmigung für den Betrieb erhalten, solange kein Sicherheitsrisiko bestehe. Am 24. April war der Betreiber schriftlich aufgefordert worden, den Restaurantbetrieb spätestens am Donnerstag (2.5.) einzustellen. Da das Lokal noch am Montag geöffnet war, schritt die Polizei ein. Dem Betreiber droht nun eine Anzeige.

Der Hafen wird seit Ende März umgebaut. Die Arbeiten hatten sich wegen Anwohnerprotesten verzögert. /pss