Mallorca knackt diese Woche die 30-Grad-Marke

Hurra, hurra, der Sommer der ist da! Zumindest wettertechnisch. Diese Woche werden auf Mallorca 30 Grad und Sonnenschein erwartet.

Am Dienstag (7.5.) gibt es einen wenig bewölkten Himmel. In der Inselmitte um Sa Pobla werden 25 Grad erreicht, an den Küsten um die 22 Grad. In der Nacht verhält es sich umgekehrt. Dann kühlt es in Sa Pobla auf 8 Grad ab, in Palma de Mallorca bleibt der Balken im Thermometer bei 10 Grad stehen, 13 Grad sind es in Felanitx.

Der Mittwoch startet neblig. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen erreichen 28 Grad in Sa Pobla, 24 Grad auf der restlichen Insel. Auch nachts bleibt es bei Werten um die 13 Grad milder.

Donnerstag geht es erstmal unverändert weiter, sprich gleichbleibende Temperaturen und ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag ziehen die Temperaturen dann nochmal spürbar an. Dann knackt Sa Pobla die 30-Grad-Marke. Eine Erfrischung im Meer wird fast schon nötig sein. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegen bei 20 Grad. /rp