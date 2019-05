Polizei nimmt 46-Jährige fest, die Priester und Gläubige angegriffen haben soll

Eine Frau mit anscheinend starken Aversionen gegen die katholische Kirche hat die spanische Nationalpolizei am Dienstag (7.5.) auf Mallorca festgenommen. Das Bistum Mallorca hatte Anzeige gegen die 46-Jährige erstattet, die in rund 40 Fällen verschiedene Kirchen auf der Insel auftauchte, Messfeiern störte, Priestern oder Gläubigen gegenüber gewalttätig wurde oder Plakate abriss. In einem Fall soll die Frau auch geklaut haben.

Über die möglichen Hintergründe der Vorfälle war zunächst nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen mutmaßlichem Diebstahl und Straftaten gegen die Glaubensfreiheit. /tg