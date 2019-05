22.000 Euro weg: Autoknacker bestehlen deutsche Fotografen auf Mallorca

Eine professionelle Kamera-Ausrüstung im Wert von 22.000 Euro ist einem deutschen Fotografen-Team auf Mallorca aus dem Auto gestohlen worden. Der Diebstahl habe sich am Sonntagabend (5.5.) im Bereich des Aussichtspunktes Es Colomer am Cap Formentor ereignet, erklärte Fotograf Philipp Heigel, der sich per E-Mail an die Redaktion der Mallorca Zeitung wandte, um andere Besucher vor solchen Dieben zu warnen.

"Wir sind seit Sonntag auf der Insel, und bereits am ersten Abend wurde unsere Fotoausrüstung im Wert von insgesamt 22.000 Euro aus unserem verschlossenen Auto gestohlen. Wir waren circa 100 Meter Luftlinie vom Auto entfernt, das auch nur für 10 bis 15 Minuten", heißt es in der E-Mail. /tg