Pariser Polizei findet verschwundene mallorquinische Studentin

Die Eltern auf Mallorca können aufatmen. Die in Paris eine Woche lang vermisste 22-jährige Erasmus-Studentin Natalia Sánchez Uribe ist am Mittwoch (8.5.) gefunden worden. Laut Aussagen der französischen Polizei ist die Frau in guter körperlicher Verfassung. Man habe sie jedoch in verwirrtem Zustand angetroffen und sie zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Eltern bedankten sich für die Anteilnahme, baten jedoch die Öffentlichkeit und die Medien darum, die Privatsphäre ihrer Tochter zu achten. Man möge bitte von Spekulationen über die Ursachen des Verschwindens absehen.

Die mallorquinische Studentin absolviert zur Zeit ein Erasmus-Auslandssemester in Paris und war zuletzt am 1. Mai gesehen worden. Am Montag (6.5.) wurden Rucksack, Handy und Laptop der Studentin auf dem Campus gefunden, was die Sorgen um die junge Frau vergrößerte. Die Eltern waren in die französische Hauptstadt gereist, um den Behörden bei der Suche zu helfen. /tg