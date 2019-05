Großrazzia gegen Hütchenspieler an der Playa de Palma

Hier waren offenbar Öko-Hütchenspieler am Werk, die Kartoffeln als Hütchen benutzten.

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat am Mittwoch (8.5.) eine Razzia gegen Hütchenspieler an der Playa de Palma ausgeführt. 40 Beamte in Uniform und Zivil haben dabei mehrere Verdächtige festgenommen.

Pünktlich zum Start der Urlaubssaison auf Mallorca nimmt auch die Anzahl der betrügerischen Machenschaften an der Playa de Palma zu. Bei der Razzia waren Palmas Polizeichef Josep Palouzié und die Sicherheitsabgeordnete Angélica Pastor zugegen.

Wie viele Hütchenspieler festgenommen wurden, ist derzeit noch unklar. Den Personen wird vorgeworfen, kriminellen Banden anzugehören. Bei den Spielen wird ahnungslosen Passanten oft vorgegaukelt, dass man schnell Geld gewinnen kann, wenn man das Hütchen errät, unter dem ein Gegenstand versteckt ist. Komplizen sorgen bei den Urlaubern für den Eindruck, dass man gute Gewinnchancen hat. /rp