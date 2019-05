Roboter helfen beim Abriss des ehemaligen Krankenhauses Son Dureta

In Palma de Mallorca hat der Abriss des ehemaligen Krankenhauses Son Dureta begonnen, um künftig an derselben Stelle eine neue Klinik für chronisch Kranke zu errichten. Den Zeitplan für die Bauarbeiten stellte am Mittwoch (8.5.) ein Sprecher der Balearen-Regierung vor.

Der Abriss begann offiziell am 23. April. Das beauftragte Konsortium unter der Leitung vom Bauunternehmen Melchor Mascaró hat jetzt eine Frist von neun Monaten, mehrere Gebäude des Komplexes abzureißen sowie den Schutt und Sondermüll zu trennen und fachgerecht zu entsorgen. Bei kritischen Phasen der Abrissarbeiten werden ferngesteuerte Roboter eingesetzt, hieß es bei der Präsentation. /tg