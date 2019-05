Ist das noch Frühling oder schon der Sommer auf Mallorca?

Schon am frühen Morgen ist es dieser Tage warm auf Mallorca. Die Höchsttemperaturen nähern sich dann im Tagesverlauf der 30-Grad-Marke. Für Anfang Mai hat das Wetter auf der Insel schon viel von Sommer.

Am Donnerstag (9.5.) scheint auf der Insel den ganzen Tag die Sonne. An der Küste kann es etwas windig sein. Die Temperaturen erreichen 25 Grad in der Inselmitte und 23 Grad an den Küsten. In der Nacht kühlt es auf etwa 15 Grad ab.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Am Freitag ziehen die Temperaturen an und können in Sa Pobla die 30-Grad-Marke knacken. Palma de Mallorca und Felanitx können sich auf 26 Grad freuen. Dazu gibt es erneut pausenlos Sonnenschein.

Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 20 Grad, an der Playa de Muro 18 Grad.

In der Nacht kühlt es etwas stärker ab. Bei 11 Grad sollte der Pullover beim Abendspaziergang mitgenommen werden.

Der Strand dürfte am Samstag voll werden. Denn nach Nebel am Morgen setzt sich das schöne Wetter fort. Die Temperaturen bleiben konstant. Am Sonntag kehren die Wolken an den Himmel über der Insel zurück und die Temperaturen sinken ein ganzes Stück. Es ist halt doch noch Frühling! /rp