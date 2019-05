Warum die Strände von Cala Ratjada die blaue Flagge verlieren

Bei der Vergabe der Blauen Flaggen vor einigen Tagen gingen die Strände in Cala Ratjada und im Rest der Gemeinde Capdepera im Nordosten von Mallorca leer aus. Das Gütesiegel wird weder an der Cala Agulla, noch in Font de Sa Cala, Canyamel oder Cala Mesquida gehisst. Der Grund ist aber nicht eine mangelnde Qualität von Wasser oder Dienstleistungen, sondern der Verzicht auf die Kandidatur, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung klarstellt.

Zum einen hätte man mehr als 3.000 Euro zahlen müssen, da ein Abkommen mit der Landesregierung zur Finanzierung der Bewerbungen ausgelaufen sei. Zum anderen verfügten die Strände ohnehin über das Zertifikat ISO 14001, heißt es in der Pressemitteilung vom Mittwoch (8.5.). Die Entscheidung, sich nicht länger zu bewerben, sei im Konsens im Gemeinderat gefällt worden.

