128 Millionen Euro für die nächsten Projekte der Touristensteuer

Sitzung am Donnerstag.

Sitzung am Donnerstag. Foto: Landesregierung

Die nächsten Projekte der Touristensteuer auf Mallorca sind auf dem Weg - zumindest das Budget dafür. Genau 128,3 Millionen Euro können in diesem Jahr balearenweit ausgeschüttet werden, davon 104,9 Millionen Euro für neue Projekte. Der restliche Betrag dagegen wird für mehrjährige Vorhaben eingesetzt, die bereits auf den Weg gebracht wurden.

Das Budget, das auf den Einnahmen des vergangenen Jahres sowie auf nicht abgerufenen Geldern aus drei Projekten basiert, hat jetzt die sogenannte "Impuls-Kommission" für die Touristensteuer in ihrer Sitzung am Donnerstag (9.5.) beschlossen. Der Jahresplan wurde gegen die Stimmen der Umweltschützer und der Vertreter des Wirtschaftsverbands CAEB verabschiedet - deren Sprecher kritisierten, wie zum Teil bereits in den Vorjahren, fehlenden Dialog und fehlende Transparenz. Der Verband Gob fordert zudem, dass sämtliche Gelder für Umweltprojekte verwendet werden müssten.

Welche konkreten Projekte aus den Bereichen Umwelt- und Denkmalschutz, Infrastruktur, Innovation oder Soziales letztendlich finanziert werden, wird erst nach den Regionalwahlen am 26. Mai in der zweiten Jahreshälfte und unter der neuen Landesregierung entschieden - wobei es laut Umfragen nicht nach einem Regierungswechsel aussieht.

Hintergrund: Touristensteuer auf Mallorca 2019 - Tarife, Nachlässe, Debatten

Die Landesregierung hat inzwischen eine Datenbank online gestellt, in der über den Fortschritt der Projekte berichtet wird. /ff

Lesen Sie hier weiter: Was aus den Projekten der Touristensteuer geworden ist