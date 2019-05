So schön kann ein Mallorca-Wochenende sein

Noch so wenig los an der Playa de Palma? Dann nichts wie hin, es wird warm!

Ein Mallorca-Tag, wie gemacht von den Göttern höchstpersönlich: Der Samstag (11.5.) stellt wohl auch den mäkeligsten Zeitgenossen zufrieden. Die Sonne scheint den ganzen Tag vom wolkenlosen Himmel, höchstens am Nachmittag könnten einzelne Schönwetterwölkchen über die Insel mäandern. Regen gibt es aber nirgends, versprochen! Die Temperaturen steigen in der Inselmitte und in der Bucht von Palma auf Werte bis über 25 Grad, an den übrigen Küsten bleibt es bis zu fünf Grad kühler.

Der Abend wird mild, vor allem im Süden, und nachts geht es minimal auf elf Grad in der Serra de Tramuntana runter. Die große Wärme ist dann erst einmal wieder vorbei. Für Sonntag werden rund drei Grad niedrigere Temperaturen prognostiziert, im Südosten der Insel kann die Bewölkung örtlich etwas stärker ausfallen, einzelne Regentropfen können nicht ganz ausgeschlossen werden.

Und die neue Woche startet genauso: sonnig, kaum Wolken und Temperaturen, die fast überall auf Mallorca spielend die 20-Grad-Marke überschreiten. Am Dienstag könnte es ein wenig kühler werden, die Sonne bleibt uns aber erhalten. /jk