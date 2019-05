Das traumhafte Frühlingswetter auf Mallorca hält weiter an

Das Wochenende auf Mallorca hat bereits einen Vorgeschmack auf den anstehenden Sommer gegeben. Auch in den kommenden Tagen bleibt es auf der Insel schön, wenngleich es etwas kühler wird.

Am Dienstag (14.5.) gibt es reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen pegeln sich inselweit bei etwa 23 Grad ein. Dazu weht ein schwacher Wind, der an der Küste böig werden kann.

In der Nacht soll es auf 9 Grad in Palma de Mallorca abkühlen, 11 Grad in Sa Pobla, 13 Grad in Felanitx.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Mittwoch geht es sonnig weiter. Die Temperaturen sollen im Vergleich zum Vortag leicht sinken. Der Donnerstag startet schön. Im Tagesverlauf ziehen jedoch ein paar Wolken auf. Im Süden sinken die Temperaturen, im Norden steigen sie leicht an.

Der erste Ausblick auf das Ende der Woche verspricht wechselhaftes Wetter mit ein paar Regentropfen. /rp