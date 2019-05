Leiche an Kreisverkehr von Palmas Ringautobahn entdeckt

In der Nähe eines Kreisverkehrs der Ringautobahn von Palma de Mallorca ist am Dienstag (14.5.) die Leiche eines 37-jährigen Mannes entdeckt worden. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass der Mann an einer Überdosis Drogen starb.

Zu dem grausigen Fund kam es nach Angaben der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gegen 7 Uhr auf einer unbebauten Fläche in der Nähe des Kreisverkehrs von Can Blau. Dieser befindet sich auf Höhe der Ausfallstraße nach Manacor. Neben der Leiche wurden Utensilien zum Drogenkonsum gefunden.

Beamte der Nationalpolizei nahmen die Fundstelle in Augenschein. Hinweise auf Gewaltanwendung gab es nach ersten Informationen nicht. /ff