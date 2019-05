Neues Allsun-Boutiquehotel "Marena Beach" an der Playa de Palma eröffnet

Nach einer mehrmonatigen Kernsanierung des ehemaligen Hotels Encant an der Playa de Palma hat der Touristikkonzern Alltours in dem umgebauten Gebäude das Boutiquehotel Marena Beach eröffnet. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 140 modern eingerichtete Doppel- und Einzel-Zimmer, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (14.5.) heißt. Auch den Pool, eine Sonnen- und Chill-Out-Terrasse, einen Wellness- und Fitnessbereich sowie ein Restaurant mit Außenterasse können die Gäste der 100 Meter vom Meer entfernten Unterkunft nutzen.

Wer sich darüber hinaus sportlich betätigen möchte, kann sich bei der direkt am Hotel gelegenenen Fahrradstation ein Fahrrad oder E-Bike ausleihen.

Mit seinen Allsun-Hotels stellt der Reiseveranstalter Alltours inzwischen die größte Hotelkette auf Mallorca. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Häuser auf der Insel erworben und saniert. /sw