Waldbrand bei Cala Blava vernichtet anderthalb Hektar

Wegen eines Waldbrands haben Sicherheitskräfte am frühen Dienstagnachmittag (14.5.) die Landstraße zum Cap Blanc auf der Höhe der Cala Blava im Süden von Mallorca für den Verkehr gesperrt. Am Abend wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Das Feuer vernichtete insgesamt anderthalb Hektar Buschland.

Wie es heißt, war das Feuer gegen 14 Uhr in einem Waldstück in Son Verí entdeckt worden. Drei Hubschrauber sowie zahlreiche Bodeneinsatzkräfte der Feuerwehr von Mallorca und der Umweltbehörde Ibanat nahmen den Kampf gegen die Flammen auf. Informationen über die Brandursache gab es am Nachmittag noch nicht. /somo