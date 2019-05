Frachter nach Brand in den Hafen von Palma de Mallorca geschleppt

Mit vereinten Kräften haben Sicherheitskräfte am(15.5.) vor Mallorca eine äußerst brenzligevorerst abgewendet. Das mit 1.843 Autos beladene Frachtschiffhatte, als es sich in etwa 40 Kilometer Entfernung von Palma de Mallorca und in direkter Nähe zumrund um die Insel Cabrera befand.Derder spanischenholte zunächst 15 Mitglieder der 25-köpfigen Crew wegen leichter Verletzungen von Bord. Sie wurden auf der vor Mallorca liegenden- einem Schiff der- ärztlich behandelt. Schweregab es keine, wie ein Sprecher des Militärs mitteilte. Die übrigen zehn Crewmitglieder blieben auf dem brennenden Schiff und halfen bei den Löscharbeiten.Durch den koordinierten Einsatz von drei Schiffen der Seenotrettung sowie eines weiteren Schiffes und eines Helikopters derkonnte dasgebracht werden. Gegenvermeldete die Seenotrettung, dass derund die Crew in Sicherheit sei. Über die mögliche Ursache des Feuers war bei Redaktionsschluss am Mittwochabend noch nichts bekannt.

Gleichzeitig wuchs die Sorge um eine möglichedurch auslaufende. Um das Risiko einer drohenden Ölpest möglichst gering zu halten, entschied die Balearen-Regierung, den Frachter in den Hafen von Palma zu bringen, um Gefahrenstoffe kontrolliert abpumpen zu können. Solche Arbeiten seien in Hafennähe wesentlich einfacher und sicherer zu erledigen, als auf hoher See, erklärte derDerschleppte am Nachmittag den183 Meter langen, 32 Meter breiten und 20 Jahre alten Autotransporter ab. Am Donnerstagmorgen befand sich das Gespann aus Schlepper und frisch gelöschtem Frachtschiff im Hafen von Palma. Die Seenotrettung hatte zudem den zu dem Zeitpunkt im südspanischenliegenden und auf die Bekämpfung von Ölpesten spezialisiertenin die balearischen Gewässer abgeordert. Im Falle einer Verunreinigung durch den brennenden Autofrachter solle das Schiff schnell einschreiten können.Die Gefahr sei jedoch gering, beruhigte Hafenchef Escalas am Nachmittag. Es seien bis dahin keine giftigen Stoffe ausgetreten. Man habe das Schiff zudem versiegelt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.Die "Gran Europa" war von der italienischenin Richtungan der spanischen Ostküste unterwegs. Sie hatteund am Mittwochmorgen schließlichpassiert, als das Feuer ausbrach.Der Frachter fährt unter italienischer Flagge im Auftrag der. Demselben Unternehmen gehörte auch die Trasmediterránea - Fähre „Sorrento", die vor vier Jahren kurz nach dem Ablegen vor Mallorca in Flammen aufging.sagte am Mittwochvormittag ihre Wahlkampftermine ab, um die Bergung des vor den Inseln in Brand geratenen Schiffes mit zu koordinieren. Dabei sei sie „in ständigem Kontakt zur Zentralregierung" in Madrid und der spanischen Seenotrettung gewesen , twitterte sie, kurz nachdem das Feuer unter Kontrolle war. /tg