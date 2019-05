Mallorca steht sonnige Woche mit höheren Temperaturen bevor

Sonne satt und nur wenige Wolken in Can Pastilla.

Sonne satt und nur wenige Wolken in Can Pastilla. Foto: Livecams

Wer kennt's? Am Wochenende ist das Wetter "geht so" und pünktlich zum Montag, wenn die meisten wieder arbeiten müssen, steigen die Temperaturen. Nach Höchsttemperaturen von 22 Grad am Wochenende in Portocolom, die eher Zimmertemperatur, aber keinem typischen Mai auf Mallorca glichen, meldet der spanische Wetterdienst für Montag (20.5.) in dem Ort an der Westküste 24 Grad. In Sa Pobla steigen die Temperaturen sogar auf 25 Grad. In Palma sind zu Wochenbeginn 23 Grad angekündigt.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Im Nordosten kann es am Montag (20.5.) am Morgen und Nachmittag vereinzelt zu Niederschlägen kommen.Von Westen her weht eine frische Brise.

Am Dienstag (21.5.) und Mittwoch (22.5.) soll es dann weitgehend sonnig und mit einem weiteren leichten Temperaturanstieg.

Dann genießen Sie nach dem wechselhaften Wochenende zumindest auf dem Weg zur Arbeit und von dort aus nach Hause das bessere Wetter! Vielleicht ist ja noch Zeit für einen kurzen Abstecher zum Strand. /sw