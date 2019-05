26 Grad und Sonne auf Mallorca

Manch einer hat auf Mallorca schon die Badesaison eröffnet. Bei den Temperaturen ist das auf der Insel auch problemlos möglich. In den kommenden Tagen soll das schöne Wetter weiter anhalten.

Tagsüber gibt es am Montag (20.5.) fast ausschließlich Sonnenschein. In der Inselmitte um Sa Pobla werden Höchstwerte von 25 Grad erreicht, 24 Grad werden es in Felanitx, 23 Grad in Palma de Mallorca. In den Abendstunden können ein paar Wolken am Himmel vorüberziehen. In der Nacht kühlt es inselweit auf etwa 10 Grad ab.

Am Dienstag geht es mit einem Sonne-Wolken-Mix weiter. Die Temperaturen sollen leicht ansteigen: 26 Grad in Sa Pobla, 25 Grad in Palma de Mallorca, 21 Grad in Felanitx. Nachts bleiben die Temperaturen konstant.

Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 21 Grad.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Der Mittwoch startet etwas neblig. Tagsüber ist es dann weitestgehend unbewölkt. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zu den Vortagen unverändert.

Auch am Donnerstag soll es schön weitergehen, ehe es ab Freitag langsam wieder schlechter wird. /rp