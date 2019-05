So geht es mit dem Frachtschiff "Grande Europa" nach dem Brand weiter

Das Frachtschiff "Grande Europa", das am Mittwoch (15.5.) südlich von Mallorca in Flammen stand, hat am Montag (20.5.) wieder den Hafen von Palma de Mallorca verlassen. Die Reederei Grimaldi Lines konnte nachweisen, dass von dem Schiff keine Gefahr mehr ausgeht. Der Brand ist vollständig gelöscht. Es treten keine Flüssigkeiten aus dem Schiff aus.

Der Schlepper "Supernacho" zog die "Grande Europa" aus dem Hafen der Balearen-Hauptstadt und soll sie nun bis zum Hafen von Valencia schleppen, wo sie am Mittwoch (22.5.) ankommen soll. Dort will die Reederei Grimaldi die Schäden am Schiff reparieren lassen.

Die "Grande Europa" transportierte 1.687 Autos, als an Bord Feuer ausbrach. Die Rettung der Besatzung und das Löschen des Frachters wurde von Palma de Mallorca aus koordiniert. Anschließend zog man das Schiff in den Hafen der Balearen-Hauptstadt. /tg