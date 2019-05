Kleinbus als Wohnung: Inselrat von Mallorca legt Fahrzeug still

Der Inselrat von Mallorca geht gegen die Besitzer eines Fahrzeugs vor, das in einem Landschaftsschutzgebiet in der Gemeinde Esporles offenbar zur Wohnung umfunktioniert worden war. Man habe den Kleinbus stillgelegt, heißt es in einem Tweet der zuständigen Behörde Agència de Defensa del Territori de Mallorca.

Man habe das Fahrzeug dank der Hilfe der Gemeinde Esporles in einem Steineichenwald aufgespürt. Die Behörde verweist darauf, dass es auf dem Land auf Mallorca mit Ausnahme spezieller Stellflächen ausdrücklich verboten sei, Wohnwagen dauerhaft abzustellen. Gegen den Eigentümer sei ein Geldbußverfahren eingeleitet worden. /ff