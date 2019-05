Was wird da in der Cala Tuent auf Mallorca gebaut?

Das Rathaus Escorca lässt den Bootsanleger in der Cala Tuent an der Nordwestküste von Mallorca erneuern. Die Arbeiten seien notwendig geworden, weil die Sicherheit der Passagiere der anlegenden Boote nicht mehr ausreichend gewährleistet sei, so Bürgermeister Antoni Solivellas (PP). Der Holzsteg werde dabei verbreitert, aber nicht verlängert.

Cala Tuent ist die Nachbarbucht der bekannten Bucht Sa Calobra und gehört zu den wenigen noch naturbelassenen Buchten an der Tramuntana-Steilküste. Besucher schlugen Alarm, als sie Baumaterialien in der Bucht gesehen hatten. Schließlich gab es auch Pläne, eine Strandbar in der Bucht zu errichten. /tg