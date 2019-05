Festnahme nach Brandanschlag auf Spielplatz in Inca

Die Polizei auf Mallorca hat einen 21-jährigen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Kinderspielplatz in Inca abgefackelt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 14. Mai. Der Spielplatz brannte vollständig ab. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Brandanschlag aus. Befragungen der Anwohner ergaben, dass in Inca eine Bande junger Männer öfter für Probleme sorgt.

So sieht der Spielplatz nach dem Brand aus:

Die Polizei hat den Tathergang rekonstruiert und konnte so einen 21-jährigen Spanier aus der Gang als Täter entlarven. Am Montagabend (20.5.) wurde er festgenommen.

Neben dem Brand werden ihm zwei Diebstähle in Restaurants vorgeworfen, die er mit zwei weiteren Mitgliedern der Bande verübt haben soll. /rp