Leuchtreklame am Schornstein an der Flughafen-Autobahn muss weg

Das Glücksspiel-Anbieter Mega Fun Games muss die Leuchtreklame am Fabrikschornstein der alten Molkerei Ilma am Ortsrand von Palma de Mallorca entfernen. Das hat das Rathaus entschieden, indem es einer Beschwerde von Anwohnern und Denkmalschützern stattgab und die Einwände des Unternehmens ablehnte.

Die Leuchtschrift wurde im Jahr 2017 angebracht, was sofort zu Beschwerden der Anwohnervereinigung in Palmas Stadtviertel Coll d'en Rabassa führte. Auch der Denkmalschützerverein Arca meldete Bedenken an. Die Stadtverwaltung stellte fest, dass keine Genehmigung für die Reklame vorlag und forderte die sofortige Entfernung. Das Unternehmen reagierte mit Einwänden, um die Angelegenheit zu verzögern.

Nun wurde der Firma mitgeteilt, dass sie die Leuchtreklame unverzüglich entfernen muss. Sollte dies nicht geschehen, wird das Rathaus ein Unternehmen damit beauftragen und die Dienstleistung in Rechnung stellen. /tg