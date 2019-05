Mallorca-Flug mit Junggesellen-Abschied: "Es war wie in einer Kneipe"

Das ist einer der Gründe, warum die Mallorquiner das Tourismus-Modell der Insel gerne verändern möchten: Über einen nordirischen Touristen, der im Interview mit der BBC von einem schrecklichen Mallorca-Flug mit lauter Betrunkenen an Bord erzählt, berichtet am Mittwoch (22.5.) die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Unter dem Titel "Es war wie in einer Bar" erfahren die Leser, wie sich die Horde irischer Mallorca-Besucher aufführte.

Zitiert wird Ollie Forsyth, der schon am Flughafen in der nordirischen Hauptstat Belfast bemerkte, dass lauter Betrunkene - Teilnehmer eines Junggesellenabschieds - an Bord des Easyjet-Fliegers gingen. Kurz hätten er und seine Frau überlegt, die Reise abzusagen. Aber sie hofften, dass sich die Situation während des Fluges etwas beruhigen würde. Doch dem sei nicht der Fall gewesen.

An Bord wurde geschrien und gejohlt. Man belästigte andere Passagiere. "Es wurden weder Senioren noch Kinder respektiert. Sogar eine Frau mit Down-Syndrom wurde belästigt, die völlig geschockt war", zitiert der "Diario" den Interview-Partner der BBC Nolan Show.

Am Ende des Flugs wartete die Guardia Civil am Flughafen Palma de Mallorca, um einige der Passagiere festzunehmen. Die Fluggesellschaft erklärte, das Kabinenpersonal sei geschult, mit solchen Situationen umzugehen. Die Sicherheit der Fluggäste sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt worden. Die randalierenden Passagiere hätten selbst mitgebrachte Alkoholika an Bord genossen. /tg