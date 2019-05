Das schöne Wetter auf Mallorca macht kurz Pause

Diese Wetteraussichten lassen Arbeitnehmer auf Mallorca mal wieder verzweifeln. Während der Woche frohlockt die Insel mit angenehmen Temperaturen und Sonnenschein. Am Wochenende kehrt hingegen das Schmuddelwetter zurück.

Am Mittwoch (22.5.) gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Zum Abend hin klart der Himmel langsam auf. Die Höchstwerte betragen 26 Grad in Sa Pobla, 25 Grad in Palma de Mallorca, 23 Grad in Felanitx. In der Nacht kühlt es inselweit auf etwa 12 Grad ab.

Der Donnerstag startet mit Nebel. Tagsüber gibt es viel Sonne und nur wenige Wolken. Am Abend versteckt sich die Sonne dann etwas hinter dem weißen Schleier. Die Temperaturen steigen leicht an und kratzen an der 30-Grad-Marke: 29 Grad in Sa Pobla, 27 Grad in Palma de Mallorca, 25 Grad in Felanitx. Auch nachts kühlt es weniger stark ab.

Am Freitag ist es erstmal vorbei mit der Sonne. Der ganze Tag bleibt grau, am Abend kann es auch noch regnen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag. Am Samstag kann es gar zu Starkregen und Gewitter kommen. Immerhin wird es pünktlich zum Start der neuen Woche wieder schön. /rp