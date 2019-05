Mallorca drohen Starkregen und Gewitter am Wochenende

Am Donnerstag ist das Wetter noch schön.

Das schöne Wetter am Donnerstag (23.5.) sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mallorca ungemütliche Tage bevorstehen. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind mehr als düster.



Donnerstag noch traumhaft

Doch bleiben wir zuerst beim Donnerstag. Die Temperaturen erreichen fast die 30-Grad-Marke: 29 Grad in der Inselmitte, 25 Grad an den Küsten. Wolkenfanatiker kommen nicht auf ihre Kosten. Die Sonne strahlt durchgehend.

In der Nacht kühlt es auf etwa 11 Grad ab.



Freitag beginnt das schlechte Wetter

Am Freitag zieht es bereits am Morgen zu. Nach dem Mittagessen ist immer wieder mit leichten Schauern zu rechnen. Auch Gewitter ist möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 Grad, nachts kühlt es nicht mehr so stark ab. 15 Grad wird es geben.

Auf jeden Fall Regen

Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit für Samstag auf 100 Prozent. Teilweise kann der Regen stark ausfallen und wieder von Gewitter begleitet werden. Die Temperaturen sinken rapide ab. Mehr als 20 Grad sind nicht zu erwarten.

Am Sonntag wird es langsam besser. Am Vormittag setzt sich vorerst das schlechte Wetter fort. Ab Mittag klart es etwas auf und es gibt einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen steigen dann wieder leicht an. /rp