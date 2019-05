Verwilderte Ziegen suchen Grundstücke von Mallorca-Residenten heim

Ziege in einem Garten in Costa d'en Blanes.

Ziege in einem Garten in Costa d'en Blanes. Foto: DM

Die Ziegen sind wieder los auf Mallorca: Anwohner von Costa d'en Blanes in der Gemeinde Calvià haben sich über die "tagtägliche Invasion" der verwilderten Tiere in ihre Gärten beschwert und die Behörden zum Handeln aufgefordert.

Die in der Serra de Tramuntana beheimateten Tiere suchten alljährlich mit Beginn der wärmeren Temperaturen auf der Suche nach Fressen und Wasser die Siedlungen heim. Dieses Jahr sei das Problem besonders offensichtlich, heißt es gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Rede ist von befürchteten Schäden an Fahrzeugen und in Gärten.

Bislang habe man weder von der Gemeinde, noch vom Inselrat eine Antwort auf die Beschwerden bekommen.