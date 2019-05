Mädchen stirbt in Schule auf Mallorca in Folge von Lebensmittel-Unverträglichkeit

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Freitag (24.5.) in einer Schule auf Mallorca zu Tode gekommen. Das Kind starb offenbar in Folge einer allergischen Reaktion, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Unglück kam es am Nachmittag in der Schule La Salle in Palma de Mallorca. Offenbar litt das Mädchen an Laktose-Unverträglichkeit. Die Rettungssanitäter konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Die Nationalpolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände eingeleitet. Das Unglück hat große Bestürzung in der Schule ausgelöst. /ff