Umweltschützer zeigen Bauarbeiten im Hotel Corso an

Wegen mutmaßlich illegaler Bauarbeiten im Hotel Corso in Portocolom auf Mallorca hat der Umweltschutzverband Gob Anzeige bei der Guardia Civil erstattet. Die vom Verband per Video dokumentierten Arbeiten würden "ohne Genehmigung" durchgeführt, heißt es in dem Vorwurf.



Nach Angaben der Umweltschützer habe das Rathaus wegen mangelnder Baugenehmigung den sofortigen Baustopp angeordnet. Darauf hätte die Baufirma jedoch nicht reagiert, so der Gob. Der Verband wies darauf hin, dass sich das Hotel Corso im Verlauf eines Sturzbaches befinde. Deshalb sollten weitere Bauarbeiten auf dem Gebiet "direkt verboten werden". Der Bau verstoße gegen das Wassergesetz. Außerdem vermiete das Hotel "18 illegale Apartments / Zimmer innerhalb des Sturzbachlaufs", so der Gob.





?? A més, tenim indicis de que l'Hotel Corso té 18 habitacions il·legals dins del mateix torrent!



?? Les obres, dins domini públic hidràulic, haurien d'estar directament prohibides i s'hauria de recuperar aquest!



— GOB Mallorca #MésMassificacióÉsMenys (@GOBMallorca) 23. Mai 2019