Mallorca-Urlauber prügelt und würgt Prostituierte an der Playa de Palma

Wegen mutmaßlicher Körperverletzung gegen eine Prostituierte an der Playa de Palma ermittelt die Nationalpolizei auf Mallorca gegen einen vermutlich deutschen Urlauber. In der Nacht auf Mittwoch (22.5.) soll ein Tourist am Megapark eine Prostituierte geschlagen, zu Boden gerungen und gewürgt haben, wie ein Sprecher der Nationalpolizei am Freitag (24.5.) gegenüber der MZ bestätigte. Ein Autofahrer hatte die Aggression gefilmt. Das Video endet mit der anscheinend bewusstlos auf der Straße liegenden Frau, während der Aggressor rittlings auf ihr sitzt.

Eine Festnahme sei noch nicht erfolgt, die Ermittlungen liefen noch, heißt es bei der Polizei. Über die Nationalität des mutmaßlichen Täters könne man zur Zeit keine Angaben machen. Allerdings sind die vom Video festgehaltenen Wortfetzen in deutscher Sprache. Als Grund für die Aggression gab der mutmaßliche Täter an, die Frau hätte ihm zuvor das Handy gestohlen. Augenzeugen zufolge soll es sich bei der Frau um eine Prostituierte handeln, die an der Playa de Palma für gewalttätige Raubüberfälle bekannt sei. /tg