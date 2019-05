Dieb stirbt bei Versuch, sich durch eine Tür zu zwängen

Grausiger Fund am Samstagmorgen (24.5.): Als eine Reinigungskraft in der Straße Sant Magí in Palmas Viertel Santa Catalina ihre Arbeitsstelle betritt, entdeckt sie einen Toten. Der Körper der Mannes klemmte in einer Tür, der Kopf war noch im Haus, während der Rest draußen war. Sie alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Offenbar ist der Mann erstickt, als er nach einem Einbruch das Haus verlassen wollte. Dabei wollte sich der sehr schlanke Dieb durch eine schwere Tür zwängen, die er zuvor aufgehebelt hatte. Beim Versuch zu entkommen, rutschte die Tür in ihre ursprüngliche Position zurück. Die Ärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. /lk